Maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü Pedri kazansa da Szczesny bu duruma esprili bir şekilde yaklaştı. Tecrübeli kaleci, “O ödülü kazandı ama bence yarısını benimle paylaşmalı” diyerek takım arkadaşına takıldı.

Szczesny, maçın hemen başında yaptığı kritik kurtarışın önemine dikkat çekti. Barcelonalı kaleci, “O kurtarış çok hoşuma gitti çünkü Ocak ayında oynanan maçtan sonra çok fazla gol yemememiz gerekiyordu. Bu yüzden o an çok değerliydi” dedi.

Polonyalı kaleci, Benfica karşısında elde edilen galibiyetin ardından takımın disiplinli bir şekilde oynayarak maçı tamamlaması gerektiğini belirtti. Özellikle Cubarsí’nin kırmızı kart görmesi sonrası takımın kontrollü bir oyun sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Barcelona’nın savunma hattının maç boyunca başarılı bir şekilde rakibin ataklarını durdurduğunu belirten Szczesny, “Ne yapmamız gerektiğini iyi anladık. Açık oynayamazdık, birlikte hareket etmeli, kompakt kalmalı ve onların hızlı hücumlarını sınırlamalıydık” diyerek takımın taktiksel disiplinine övgüde bulundu.

Barcelona’nın Benfica karşısında aldığı galibiyetin en büyük mimarlarından biri olan Szczesny, yaptığı kurtarışlarla maçın gidişatını değiştirdi. Takımın disiplinli savunması ve Szczesny’nin kritik anlarda devreye girmesi, Barcelona’nın güçlü bir zafer elde etmesini sağladı.