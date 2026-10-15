Galatasaray'da ilk 11'e girmekte zorlanan Leroy Sane ile yola devam edileceği bildirildi. Sky Sports DE'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, bu sezon henüz gol ve asist katkısı veremeyen Alman oyuncuyla devam etme kararı aldı.

Haberde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Sane'yi desteklediği ve oyuncunun performansının yükseleceğine inandığı belirtildi.

DOKUZ MAÇIN DÖRDÜNDE İLK 11'DE

Sane, bu sezon forma giydiği dokuz maçın yalnızca dördüne ilk 11'de başladı. Sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda ise en fazla 32 dakika süre aldı. Barcelona maçında ikinci yarıda forma giyen Sane etkisiz bir görüntü çizmiş, taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Bu sezon gol ve asist üretemeyen Alman oyuncu, geçen sezon çıktığı 43 maçta 7 gol atmış, 9 asist yapmıştı.