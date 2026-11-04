Sadece 8 Dakikada Gelen Tarihi Rekor

Mücadeleye fırtına gibi giren Fransız devi, Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek inanılmaz bir sekans yaşadı. Stats Foot verilerine göre Paris ekibi, maçın başından itibaren sadece 8 dakikalık bir zaman diliminde tam 4 gol birden bularak turnuva tarihinin en hızlı gol serilerinden birine imza attı.

Maçın perdesini 9. dakikada Joao Neves açtı. Bu golden hemen sonra, 12. dakikada rakip kaleci Peter Gulacsi'nin büyük hatasını iyi değerlendiren Desire Doue skoru 2-0'a getirdi. Hız kesmeyen Paris, 13. dakikada Senny Mayulu ile farkı üçe çıkarırken, 17. dakikada Fabian Ruiz’in kaydettiği golle skoru henüz 20 dakika dolmadan 4-0 yaptı.

Bu tempoyla Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4 gole bu kadar kısa süre içinde (toplamda 16 dakika 2 saniyelik maç süreci içinde) ulaşan ilk takım olma unvanını elde etti.

İkinci Yarıda da Vites Düşürmediler

Karşılaşmanın ikinci devresinde de üstünlüğünü sürdüren Luis Enrique'nin ekibi, farkı artırmaya devam etti.

50. Dakika: İlk yarıda sahneye çıkan Fabián Ruiz, kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

78. Dakika: Oyuna sonradan giren genç yetenek David Boly, kaydettiği golle maçın skorunu tayin etti: 0-6.

Bu tarihi sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, hem gruptaki iddiasını açıkça bir kez daha gözler önüne serdi hem de İspanyol temsilcisi karşısında Şampiyonlar Ligi tarihine kazınacak unutulmaz bir geceye imza atarak İspanya'daki rakiplerine gözdağı verdi.