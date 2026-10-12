Galatasaray ve Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında karşı karşıya gelecek.
13 Ekim Salı (yarın) RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
BARCELONA'NIN KADROSU BELLİ OLDU
İspanyol ekibi Barcelona'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.
Kafilede sakatlığı bulunan Raphinha yer almadı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji de listeye dahil edilmedi.
İşte Barcelona'nın kamp kadrosu:
Kaleciler: Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic
Defans: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia
Orta saha: Brian Farinas, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodrigo, Dani Olmo, Marc Bernal
Forvet: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Abdelkarim