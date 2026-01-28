La Liga devi Barcelona’nın yeni stadyum çilesi bitmiyor. Limak Holding'in üstlendiği yenileme çalışmaları kapsamında Camp Nou Stadyumu, kısıtlı kapasite ile hizmete açıldı. Stadyumu 2024 sonunda teslim etmesi gereken şirket, bu taahhüdüne uymadığı için Barcelona, VIP loca satışlarından milyonlarca dolar zarar etmişti.

Yaşanan gecikmenin ardından 105 bin kişilik tasarlanan stadyum 45 bin kişilik kısmı hizmet verecek şekilde, inşaatlar devam etmesine rağmen hizmete sunuldu. La Liga'da oynanan Barcelona-Real Oviedo karşılaşmasında Camp Nou'yu su bastı. Yoğun yağmura dayanamayan tavan sebebiyle, basın tribünü ve VIP tribünler sular altında kalınca yeni stadyumda Barcelona'nın çilesi katlandı.

ŞİMDİ DE FARELER BASTI

Barcelona ile Kopenhag arasındaki Şampiyonlar Ligi maçına 24 saatten az bir süre kala, Barcelona'nın stadyumunda fareler görüldü ve bu durum maç başlamadan önce endişelere yol açtı.

UEFA yetkililerinin stadı inceleyerek Şampiyonlar Ligi’nde kullanım için izin verip vermeyeceği tartışma konusu olmuştu. İşini Limak’a emanet eden Barcelona’nın kendi evine bir süre daha veda etmesi gündemde.