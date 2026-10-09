Raphinha, Brezilya’nın Avustralya’yı 4-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ilk yarının sonunda oyundan çıkmıştı. Karşılaşmada penaltıdan gol atan Barcelona kaptanı, yaşadığı sağ arka uyluk bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle ikinci yarıya devam edemedi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı merak edilen yıldız oyuncunun son durumu belli oldu. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Flick, "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek. Yarın da Galatasaray maçında da olmayacak." ifadelerini kullandı.