Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Barcelona, futbolseverleri şaşırtan bir projeyle gündemde. Katalan ekibi, hayatını kaybettikten sonra da kulüple bağını koparmak istemeyen taraftarları için Camp Nou'da özel bir anı alanı oluşturuyor.

MEMORIAL FC BARCELONA PROJESİ

Camp Nou'nun yenilenme çalışmaları kapsamında hazırlanan Memorial FC Barcelona adlı proje, taraftarlara hayatlarının ardından da kulübün mabedinde yer alma imkânı sunacak.

İngiliz basınından The Guardian ve Goal'un aktardığı bilgilere göre stadyum içerisinde, hayatını kaybeden taraftarların cenaze küllerinin muhafaza edileceği özel bir bölüm kurulacak. Böylece Barcelona'ya yıllarca destek veren futbolseverler, yaşamlarının ardından da takımlarının stadında anılabilecek.

26 BİN KİŞİLİK KÜL MUHAFAZA ALANI

Yaklaşık 1.500 metrekarelik alana kurulması planlanan Memorial FC Barcelona, 26 bin kişilik kül muhafaza kapasitesine sahip olacak. Projede ayrıca 9 bin anı plaketi için özel bölümler hazırlanacak.

Mimar Quique Montoya tarafından tasarlanan alanda, kulübün 125 yıllık tarihindeki önemli anları yansıtan görseller ve büyük duvar resimleri de yer alacak. Özel aydınlatmalarla donatılacak bölümde taraftarların isimleri cam duvarlardaki plaketlerde sergilenecek.

Barcelona yönetimi, projeyle kulübün mirasının yalnızca futbolcular ve kazanılan kupalardan ibaret olmadığını, taraftarların da bu ortak tarihin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor.

CAMP NOU'DA YER ALMANIN BEDELİ BELLİ OLDU

Projenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de ücretler. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre taraftarlar, 10 yıllık kullanım hakkı için 2 bin 490 euro, 50 yıllık kullanım hakkı için yaklaşık 6 bin euro ödeyecek. Bu ücretlere yıllık 70 euro bakım bedeli de eklenecek.

Kalıcı kullanım isteyen taraftarlar için fiyatın 10 bin euroya kadar çıktığı, anı plaketi için ise ayrıca 490 euro talep edildiği bildirildi.

Barcelona'nın açıklamalarına göre projeye şimdiden yoğun ilgi gösterildi. Binden fazla taraftarın yer ayırtmak amacıyla başvuruda bulunduğu belirtildi.

İLK BÖLÜM 2027 SONUNDA AÇILACAK

Camp Nou'daki yenileme çalışmalarıyla birlikte yürütülen projenin ilk bölümünün 2027 yılının sonunda hizmete açılması hedefleniyor. İkinci aşamanın ise 2028 yılının ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Memorial FC Barcelona yalnızca maç günlerinde ziyaret edilebilecek bir alan olmayacak. Taraftarların özel bölüme her zaman ulaşabilmesi için stadyum dışından bağımsız bir giriş de yapılacak.

Barcelona, bu projeyle futbol tutkusunun yalnızca tribünlerde yaşanan bir bağlılık olmadığını, taraftarların kulüple kurduğu ilişkinin hayatlarının ardından da sürebileceğini göstermeyi amaçlıyor.