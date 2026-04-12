Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona, Osimhen’i transfer listesine ekledi.

Katalan ekibini bu transferi gerçekleştirebilmek adına kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Kulübün, mali dengeyi sağlamak için bazı yıldız oyuncularla yollarını ayırabileceği ileri sürüldü.

Barcelona’nın bu kapsamda Jules Kounde, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski ve Marc Casado gibi isimlerin satış listesine konulabileceği iddia edildi.

100 MİLYON EURO’DAN AŞAĞIYA BIRAKMAYACAK

Galatasaray yönetiminin, Osimhen’in bonservisi için 100 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye sıcak bakmadığı belirtililirken Katalan ekibinin sezon sonunda ciddi bir pazarlığa oturacağı iddia ediliyor.