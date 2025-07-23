Barcelona, Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.. Katalan ekibi ile Manchester United arasında yapılan anlaşmada Rashord için 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyon kullanılmazsa Katalan kulübü, Manchester United’a 5 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

Rashford, geride kalan sezonun ikinci yarısını da Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Aston Villa'da 17 maçta süre bulan Rashford, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.