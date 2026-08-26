İspanyol kulübü Barcelona'nın futbol akademisi, genç sporcular için düzenleyeceği kampın adresini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak açıkladı. Barça Academy platformunda "Lefkosa Camp" adıyla duyurulan organizasyonun 7-11 ve 16-20 Eylül'de Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde olacağı belirtildi.

RAHATSIZ OLDULAR

Barcelona'nın kamp duyurusunda açıkça "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanması Rum basını ve Yunanistan'da tepkiye yol açtı. Rum ELAM Partisi, organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulundu. Yunanistan medyası ise, "Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" yorumunu yaptı.

SANCHEZ TÜRKİYE'DE DESTEK GÖRÜYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze krizi, ardından İran savaşında ABD'nin askeri üslerini kullanmasına izin vermemesi ve "savaşa hayır" demesi Türkiye'de büyük takdir topladı. Sanchez'in İsrail karşıtı dış politikası, ülke halkı tarafından büyük destek görüyor. Bu durum Türkiye ile yakınlaşmayı artırdı.

İSPANYA-TÜRKİYE DOSTLUĞU

İspanya'nın uluslararası hukuk ve barış merkezli duruşu, devletler arasındaki resmi protokolleri aşarak Türk halkı arasında organik bir bağ oluşturdu. "Futbol diplomasisi" ile bir kez daha Türkiye ile İspanya arasındaki bağlar güçlendi. Sosyal medyada da Barcelona için Türk kullanıcılar büyük destek paylaşımları yaptı.

UEFA'YA KADAR ŞİKAYET ETTİLER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, sportif düzeyde de Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP) aracılığıyla konuyu UEFA'ya taşıdı. Federasyon, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek faaliyetin FIFA ve UEFA tüzüklerine aykırı olduğunu öne sürüp resmi engelleme talebinde bulundu.

Fakat, Barcelona geri adım atmadan sitesindeki duyuruda "Kuzey Kıbrıs" ifadesine yer vermeye devam etti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Lefkoşa'daki kampın engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Üstel, "Böyle bir anlayışla ne güven yaratılır ne de Kıbrıs'ta yeni bir gelecek kurulabilir" dedi.