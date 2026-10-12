UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, stadyumda düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı. Alman teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin saha içi performansı ve taraftar desteği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın sahasında oynamanın zorluğuna değinen Flick, "Galatasaray'ın stadı dünyanın en iyi atmosferlerinden birine sahip" dedi. Sarı-kırmızılı ekibin gücünü vurgulayan teknik direktör, "Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Galatasaray'a karşı sahada birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

BATRAKOV AÇIKLAMASI

Basın toplantısında Flick'e, Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'un en büyük hayalinin bir gün Barcelona forması giymek olduğu hatırlatıldı. Oyuncuyu tanıyıp tanımadığı ve maçlarını izleyip izlemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Alman hoca, "Çok fazla maçını izlemedim. Ancak Galatasaray-Kasımpaşa maçında iyi oynadı. İyi bir transfer. Hayalleriniz için çok çalışmalısınız" dedi.

REAL MADRİD SORUSUNU CEVAPLAMADI

Toplantının son bölümünde İspanyol gazeteciler, Real Madrid ve Vinicius Junior hakkında sorular yöneltti. Hansi Flick, bu soruları yanıtlamak istemediğini belirterek önceliklerinin Galatasaray maçı olduğunu vurguladı. Alman teknik direktör, "Şu anda Galatasaray ile oynayacağız. Dolayısıyla Real Madrid ile ilgili soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda Galatasaray gibi çok önemli bir takım var. İnanılmaz bir stadyumda oynayacağız. Madrid sorusunu o maçtan önce yanıtlayabilirim" diye konuştu.