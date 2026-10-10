Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, Getafe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle ligdeki başarılı sonuçlarını sürdürdü.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, gözünü Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevirdi. Alman teknik adam, sarı-kırmızılıların kadro gücüne vurgu yaparken Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

OSIMHEN UYARISI

Galatasaray'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Hansi Flick, özellikle Victor Osimhen'in hücum hattındaki kalitesine dikkat çekti. Flick, sarı-kırmızılı ekibe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 'Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız.'

'DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMU'

Galatasaray'ın stadındaki atmosfere de değinen tecrübeli teknik adam, 'Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi.' şeklinde konuştu.