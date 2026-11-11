İstanbul'un 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Türk Hava Yolları İspanya Süper Kupası'nın maç biletleri satışa çıktı. İki yarı final ve bir finalden oluşan organizasyonda bilet fiyatları 6 bin 500 TL ile 48 bin 700 TL arasında değişiyor.

Turnuvada La Liga şampiyonu Barcelona ve lig ikincisi Real Madrid'in yanı sıra, 2025-26 sezonu İspanya Kral Kupası finalistleri Atletico Madrid ile Real Sociedad mücadele edecek.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon beş gün sürecek. İki yarı final ve final karşılaşması İstanbul'daki üç büyük statta oynanacak.

Maç biletleri www.supercopa2027.com adresinden satın alınabilecek.