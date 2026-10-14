UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın 78. dakikasında Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, yaşadığı sakatlık nedeniyle sağlık ekibinin ilk müdahalesi için saha kenarına geldi. Torreira, bu müdahalenin ardından oyuna devam edemedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sakatlığı nedeniyle 81. dakikada oyundan alınan Torreira'nın yerine Renato Nhaga sahaya dahil oldu. Galatasaray'ın orta sahasındaki önemli isimlerden biri olan Torreira'nın yaşadığı sakatlığın ciddiyeti henüz netlik kazanmadı.

GELECEK HAFTA LİLLE MAÇI VAR

Ligde oynanan Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Torreira, bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Uruguaylı orta saha Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lille maçında oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.