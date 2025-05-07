Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter'e iki muhteşem maçta elenen Barcelona, pastanın büyük dilimini İnter'e kaptırmış oldu.... Kulüp, finale yükselmesi halinde kazanacağı 20 milyon Euro’luk ödülden mahrum kaldı. Bu gelir, Barcelona yönetiminin uzun süredir ulaşmayı hedeflediği mali istikrar için büyük bir adım olabilirdi.

20 MİLYON EURO INTER’E GİTTİ

Münih’te oynanacak finale yükselen Inter, bu turu geçtiği için UEFA’dan 20 milyon Euro gelir elde edecek. Eğer turnuvayı kazanırlarsa bu meblağ 7 milyon Euro daha artacak. Katalan devi ise turnuvanın dışında kalarak büyük bir ekonomik fırsatı kaçırmış oldu.

150 MİLYON EURO'YA ULAŞACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi Inter, Barcelona eşleşmesinin maç günü hasılatında yaklaşık 14 milyon Euro gelir elde etti.. Bu rakam, 2023'te Milan'a karşı oynanan yarı final maçından elde edilen 12,5 milyon Euro'yu geride bıraktı. Stadio Giuseppe Meazza'nın tüm biletlerinin tükendiği maçı yaklaşık 75 bin kişi takip etti. İnter kupayı kazanırsa bu sezonki tüm gelirinin 150 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

BARÇA DA ÖNEMLİ KAZANÇ ELDE ETTİ

Tüm olumsuzluğa rağmen Barcelona, bu sezonki Şampiyonlar Ligi performansıyla ciddi gelir sağladı. Grup aşamasındaki üstün performansı ve yarı finale kadar yükselmesi, kulübe 115 milyon Euro civarında sportif başarı ödülü kazandırdı. Bu tutara ek olarak, televizyon yayın gelirleri ve pazarlama havuzundan gelen yaklaşık 30 milyon Euro’luk geliriyle toplam kazanç daha da arttı. İspanyol kulübü, diğer İspanyol takımlarının erken elenmesinden dolayı bu kalemden daha fazla pay aldı.

FFP İÇİN YİNE DE ÖNEMLİ ADIM

Barcelona’nın bu sezonki Şampiyonlar Ligi geliri, geçtiğimiz yıl Paris Saint-Germain'e çeyrek finalde elenerek turnuvaya erken veda ettiği sezona kıyasla büyük bir artış gösterdi. Şimdi gözler, kulübün bu gelir sayesinde Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde hedefine ulaşıp ulaşamayacağında. Bu hedefin tutturulması, yaz transfer döneminde kulübün serbestçe hamle yapabilmesi anlamına geliyor.

Barcelona için Şampiyonlar Ligi vedası acı oldu ama kulüp ekonomik anlamda yine de önemli bir mesafe kat etmiş durumda.