UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk etti. Metropolitano Stadyumu'ndaki maça Barcelona hızlı başladı. Katalan devi 5'te Lamine Yamal, 24'te Ferran Torres'in golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico Madrid, 31'de Ademola Lookman ile farkı 1'e indirdi. Barcelona'da Eric Garcia, 80'de VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Barcelona rövanşı kazansa da ilk maçı 2-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti. Atletico Madrid ise yarı finale çıktı. İspanyol devinin rakibi Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibi olacak. Devler Ligi’nde yarı final karşılaşmaları 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 30 Mayıs’ta Budapeşte’de oynanacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.