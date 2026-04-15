UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk etti.
Metropolitano Stadyumu'ndaki maça Barcelona hızlı başladı. Katalan devi 5'te Lamine Yamal, 24'te Ferran Torres'in golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico Madrid, 31'de Ademola Lookman ile farkı 1'e indirdi. Barcelona'da Eric Garcia, 80'de VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
Barcelona rövanşı kazansa da ilk maçı 2-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti. Atletico Madrid ise yarı finale çıktı. İspanyol devinin rakibi Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibi olacak.
Devler Ligi’nde yarı final karşılaşmaları 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 30 Mayıs’ta Budapeşte’de oynanacak.