İspanya LaLiga’da 10. hafta maçında FC Barcelona ile Real Madrid, Barcelona'daki Spotify Camp Nou Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11’de başladığı mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı. KYLİAN MBAPPE'DEN 2 GOL Real Madrid, 41. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. Katalan ekibi, ikinci yarıda 61. dakikada Raphinha ile skora denge getirdi. Sahneye bir kez daha çıkaran Mbappe, Real Madrid’i öne geçirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Real Madrid, Nou Camp’tan 3 puanla döndü. Ligde 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona'nın puanı 27’de kaldı. Real Madrid ise puanını 24’e çıkardı. ARDA GÜLER 90 DAKİKA OYNADI Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11’de başladı. Maç boyunca etkili bir görüntü çizen Arda, 90. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı.

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