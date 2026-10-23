İspanya La Liga'da 25 Ekim Pazar günü Real Madrid ile karşılaşacak Barcelona'da Jules Kounde'nin durumu belirsizliğini koruyor. Sol ayak bileğindeki burkulmanın etkilerini atlatmaya çalışan Fransız savunmacının El Clasico'ya yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Kounde, karşılaşmaya 48 saat kala yapılan antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmadı. Sahaya dönen futbolcu, bireysel antrenman programını sürdürdü. Barcelona'nın Kounde'yi maç kadrosuna dahil etme ihtimalini tamamen göz ardı etmediği, ancak mevcut durumun olumlu görülmediği aktarıldı. Fransız savunmacının ilk 11'de görev yapma ihtimalinin ise daha düşük olduğu kaydedildi. CUMARTESİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK Kounde'nin durumu, cumartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanın ardından yeniden değerlendirilecek. Barcelona sağlık ekibinin incelemesi sonrasında Fransız futbolcunun Real Madrid karşısında forma giyip giyemeyeceğine karar verilmesi bekleniyor.

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