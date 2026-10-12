Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray'a konuk olacak. Katalan devinin resmi Türkçe sosyal medya hesabı, müsabaka öncesi yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Hesap, Barcelona'nın İstanbul yolculuğu öncesi futbolcuların uçağa bindiği anları paylaşarak "Geliyoruz" notunu düştü. Diğer paylaşımlarda ise "Bekle bizi İstanbul" ve "Lamine mesaide" ifadeleri kullanıldı. GALATASARAY TARAFTARI YORUM YAĞDIRDI Galatasaraylı taraftarlar, Barcelona'nın Türkçe sayfasındaki bu paylaşımlara yoğun bir şekilde yorum yağdırdı. Galatasaray taraftarlarının yaptığı yorumlardan bazıları şu şekilde: - ''Bekliyoruz'' - ''Geldikleri gibi giderler'' - ''Bir kere de gelmeyin''

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.