UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, bugün RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

'BU STADI HERKES BİLİYOR'

Barcelona'nın 19 yaşındaki savunmacısı Pau Cubarsi, maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferden söz eden Cubarsi, İstanbul deplasmanının dünya çapında bilindiğini belirtti. Genç stoper, "Bu stadı herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Pedri yıllar önce burada oynadı ve bize anlattı. Çok karmaşık, zor bir deplasman" ifadelerini kullandı.

Cubarsi, Galatasaray'ın oyun anlayışını ve sahip olduğu kaliteyi bildiklerini dile getirdi. Sarı-kırmızılıların kendi sahasında güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan İspanyol futbolcu, İstanbul'daki karşılaşmanın zorlu geçmesini beklediklerini ifade etti.

OSİMHEN'E ÖZEL UYARI

Barcelona'nın genç stoperi, sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne de dikkat çekti. Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den övgüyle söz eden Cubarsi, bu oyuncunun kendileri için önemli bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Osimhen'i durdurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen genç futbolcu, Galatasaray'ın hücumdaki etkinliğine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.