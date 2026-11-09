İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendi. Konuk ekip, geriye düştüğü karşılaşmada Fermin'in iki golüyle üç puana ulaştı. Atletico Madrid, 10. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti. Barcelona, 45. dakikada Fermin ile eşitliği sağladı. Fermin, 66. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Barcelona 33 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Atletico Madrid ise 28 puanda kaldı. La Liga'nın 13. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Barcelona ise sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

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