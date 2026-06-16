Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında dün, bir müşteri ile iş yeri çalışanları arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan tartışmada tabancayla ateş edilerek yaralanan 1'i kadın 2 bar çalışanı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

KADIN ÇALIŞANI YANINDA GÖTÜRMEK İSTEDİ

İddiaya göre, barda müşteri olarak bulunan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Mehmet C. ile iş yeri çalışanları 26 yaşındaki Berfin Buse S. ve 35 yaşındaki Muhammet Ş. arasında tartışma çıktı.

Gerginliğin, Mehmet C.'nin kadın çalışanı yanında götürmek istemesi nedeniyle başladığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet C., tabancasıyla ateş ederek Berfin Buse S. ve Muhammet Ş.'yi yaraladı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Olayın ardından eğlence mekanından kaçmaya çalışan şüpheli Mehmet C., bölgede bulunan trafik polisleri tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan iki çalışanı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet C., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM'

Gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesinde, çok sarhoş olduğunu ve vurduğu kişileri tanımadığını söylediği öğrenildi.