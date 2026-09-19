Sosyal medyadan yayılan tuhaf trendler bu kez sınırları zorlayarak midesini sağlam tutabilenleri dahi hayrete düşürdü. ABD'de başlayan ve kısa sürede Asya'ya sıçrayan "ayak suyu" içme çılgınlığı, Çin'deki dev organizasyonda büyük bir skandala dönüştü. Kadın modellerin ayaklarını batırdığı içecekleri satın almak için yüzlerce kişinin uzun kuyruklar oluşturması, ülkede toplum değerlerinin yozlaştığına dair sert tartışmaları beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin San Jose kentinde düzenlenen bir popüler kültür etkinliğinde patlak veren sıra dışı alışkanlık, Asya kıtasında adeta bir salgın gibi yayıldı. Çin'in Guangzhou şehrinde gerçekleştirilen Firefly Comic Con etkinliği, fuar alanından çok dışarıda yaşanan akılalmaz görüntülerle gündeme oturdu.

AYAK SUYUNU 364 LİRAYA SATTILAR

Etkinlik alanının hemen dışında stant açan bir grup kadın kostümlü model, limonata ve kola dolu plastik kovalara ayaklarını sokarak özel bir satış başlattı. Hazırladıkları içecekleri plastik bardaklarda satışa sunan gruplar, "ayak banyosu suyu" adını verdikleri bu karışımın bardağını 50 yuana (yaklaşık 364 TL) sattı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, onlarca genç erkeğin bu sıra dışı ve hijyenden uzak karışımı deneyebilmek için dakikalarca sıra beklediği görüldü.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede çığ gibi büyüyen bu akımda müşterilerin, kadın modellerin kovalara batırdığı ayaklarından damlayan sıvıları doğrudan ağızlarına akıttığı ve kalabalığın alkışları eşliğinde tükettiği anlar kayıtlara yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan videolar, ülkede geniş çaplı bir infiale ve tepki dalgasına yol açtı. Çok sayıda kişi yaşananları "ahlaki yozlaşma ve hijyen felaketi" olarak değerlendirdi.

ORGANİZATÖRLER KOVDU, YASAK GELDİ

Gelen yoğun kamuoyu tepkisi ve infialin ardından harekete geçen fuar organizatörleri, olaya karışan kişilerin alan dışına çıkarıldığını duyurdu. Bu tarz toplum sağlığını tehdit eden stantların bundan sonraki organizasyonlarda kesinlikle yasaklandığı açıklandı.