MATLAŞAN BARDAKLARI ÇÖPE ATMAYIN

Suyun sürekli teması cam bardakların kısa süre içerisinde kireç tutmasına ve kirli bir görüntü oluşturmasına yol açar. Gün içinde sık sık kullandığımız cam bardaklarda oluşan bu kireçli ve mat görüntüden kurtulmak ise sandığınızdan çok daha basit. Bulaşık makinesine eklenen parlatıcılarda etki etmediğinde cam bardaklar çöpe gidiyor ve yenisi alınıyor. Sürekli para ödemenize neden olan bu masraf döngüsünden kurtulmak için ise basit bir doğal yöntem yeterli oluyor.

15 DAKİKADA ELMAS GİBİ PARLAYAN BARDAKLAR

Cam bardaklar sürekli olarak su ile temas etmesinden dolayı hızlı şekilde kireçleniyor. Oluşan kireç bardakların parlak yapısını kaybetmesine yol açıyor. Cam bardaklarda oluşan kireçlenmeleri gidermek için ise basit ama etkili tek bir doğal yöntem kullanmak masraflardan kurtulmanızı sağlayacak. İşte malzemeleri ve hazırlanışı ile matlaşan cam bardakları temizlemenin doğal yolu olan pratik yöntem:

MALZEMELER

1 kap dolusu sıcak su

1 su bardağı karbonat

1 tam limonun suyu

1 su bardağı sirke

UYGULANIŞI

Tüm malzemeleri sıcak su içerisinde karıştırın. Sirke ve karbonat su içerisinde köpürmeye neden olabileceğinden dikkatli karıştırın. Ardından bardakları kabın içine alın ve elinizle çok kısa bir ovalamadan geçirdikten sonra bırakın. 15 dakika kadar bu karışımda kaldıktan sonra bardakları çıkarıp ovalayarak durulayın. Bardakların elmas gibi parladığını görebilirsiniz.

KULLANIRKEN DİKKATLİ OLUN

Karışım limon ve sirkenin asidik yapısını taşıyacağı için kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda karbonatın da kullanılmasından dolayı ellerinizi bu karışıma sokarken tepkimeye girme riskine karşı eldiven takmanız öneriliyor.