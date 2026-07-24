Terörle mücadele eden er gazilerin, eşit haklar için Ankara Güvenpark’ta başlattıkları eylem 11’inci gününde. Gaziler, başta Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar olmak üzere iktidar kanadından yetkililere tepkili. 13 Temmuz’dan beri parkta yaşayan gaziler “Ayrıcalık değil hakkımızı istiyoruz” dedi.

Gaziler şunları söyledi: “Vatan uğruna ağır bedeller ödemiş gazilerin, Ankara’nın merkezinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermesi büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yakışmamaktadır. Günlerdir sağlık sorunları yaşayan, hastaneye kaldırılan gaziler olmasına rağmen taleplerimizin hâlâ çözüme kavuşmamış olması kabul edilemez. Bizler ayrıcalık değil, emsal düzeyde verilmesi gereken özlük haklarımızı talep ediyoruz. Devletimizin şefkat elinin bu mağduriyeti daha fazla uzatmadan bize uzanmasını bekliyoruz. Yetkilileri, terörle mücadele er gazilerin haklı taleplerini ivedilikle çözüme kavuşturmaya davet ediyoruz. Adalet geciktikçe mağduriyet büyümektedir.”

KUMPASDER’DEN DESTEK

Sayıları 4 bin 700 olan er gaziler halen 35 bin lira aylık gazi maaşı alıyor. Astsubay gaziler 130 bin lira, subay gaziler ise 170 bin TL alıyor.

Balyoz ve Ergenekon’da yargılanan askerin hakkını savunmak için kurulan Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER), eylem yapan gazilere destek ziyaretinde bulundu. “Yolu düşenleri Gazilerimize desteğe davet ediyoruz” denildi.