GÜNEY Afrika'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Güney Afrika'nin Johannesburg kentinin batısındaki bir barda dün yerel saatle 21.30 sıralarında sekiz silahlı kişinin düzenlediği saldırıda, 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şüphelilerin kaçmadan önce iki aracı ateşe verdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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