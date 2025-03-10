SÖZCÜ TV'nin duyurduğu Osmaniye Belediyesi'ne bağlı barınak skandalları son bulmuyor. İlk olarak MHP'li Osmaniye Belediyesi'ne bağlı barınakta, ihbar üzerine olay yerine giden hayvan hakları savunucuları toprağa gömülü canlı köpekler buldu. SÖZCÜ TV'nin ulaştığı drone görüntüleriyle, söz konusu köpeklere şırıngayla ilaç enjekte edildiği; bayılan yavru köpeklerin enselerinden tutularak el arabalarına atıldığı anlar ortaya çıktı.

ÇALIŞANLARA KÖPEK BAŞINA PARA ÖDENDİ

Katliamın merkezi olan barınağın yetkilisi Mehmet Kırıkkanat, çalışanlara topladıkları köpek başına 10 TL para ödedi. Söz konusu ücretler ise usulsüz bir şekilde eşi Cennet Kırıkkanat'ın banka hesabından yattı. SÖZCÜ TV şimdi de Osmaniye Barınağı'ndaki görevlilerin kendi aralarında yaptığı yazışmalara ulaştı.

"10 NÖBETTE 1000 KÖPEK TOPLASAK İYİ PARA EDER"

Çalışanların ve Barınak Yetkilisi Mehmet Kırıkkanat'ın arasında geçen konuşmalarda Salim K. isimli bir çalışan, kendilerine topladıkları köpek başına 10 TL verildiğini yazdı. "Her nöbet 100 köpek toplasan bin lira, 10 nöbet 1000 köpek, 10 bin lira eder. İyi para" dedi.

KÖPEK İÇİN "ŞEYTAN" BENZETMESİ

Çalışanların kendi aralarında masum köpekleri nasıl toplattığı da görüldü. Aynı barınak görevlisi, sokaktan bir köpek fotoğrafı paylaştı. Üstüne "Sarı beyaz şeytan kaç defa kaçtı, adamları da kafaya aldık. Başınızı belaya sokar dedik. Onlar da tamam alın dediler ama köpek uyumuyor."

"KÖPEK TOPLAYANA HEDİYE OLSUN"

Barınak Yetkilisi Mehmet Kırıkkanat ise, para göndermesine ilişkin "Burada amaç kimseyi yarıştırmak değil sadece daha çok özveri gösterip köpek toplayana küçük bir hediye olsun diye, yoksa 10 TL sembolik bir şey" dedi.

İDDİALARA YANIT YOK

Konuya ilişkin aradığımız barınak çalışanları iddialara sessiz kalmayı tercih etti.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye Barınağı'nda hayvanların canlı canlı gömüldüğü anlar ortaya çıkmış, drone görüntülerinde köpeklerin enjektörle bayıltıldığı görülmüştü.

BELEDİYE BAŞKANI DEFALARCA İFADE DEĞİŞTİRDİ

Konu üzerine açıklama yapan MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet üç kez ifadesini değiştirmişti. Önce "hayvansever terörizmi ile karşı karşıyayız" demişti. Ardından "köpeklere ağrı kesici iğne yaptık, ondan bayıldılar" diyen Çenet, son olarak "kısırlaştırmak için o ilacı yaptık" şeklinde konuşmuştu.