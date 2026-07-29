Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği belirtilen görüntüler, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Dağlık ve kayalık bir alanın tel örgülerle çevrilerek barınağa dönüştürüldüğü, burada yaklaşık 600 kedi ve köpeğin aşırı sıcak, yetersiz gölgelik ve elverişsiz koşullarda tutulduğu öne sürüldü. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed), barınağın mevcut mevzuata aykırı şekilde işletildiğini belirterek sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

KAYALIKLAR ÜZERİNDE YAŞAM MÜCADELESİ

Hayvan hakları savunucularının aktardığına göre barınak, dağlık bir bölgede kayalık zemin üzerine kuruldu. Alanın yalnızca küçük bir kısmının galvanizli sundurmalarla kapatıldığı, bu yapıların sıcaklığı daha da artırdığı ifade edildi. Zeminin büyük bölümünü güneş altında ısınan kayalıkların oluşturduğu, hayvanların ise sınırlı sayıdaki kulübelerde barınmaya çalıştığı belirtildi.

Yaklaşık 600 kedi ve köpeğin bulunduğu öne sürülen tesiste yalnızca bir personelin görev yaptığı iddia edilirken, mevcut fiziki koşulların Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen standartları karşılamadığı savunuldu.

HAYKONFED'DEN VALİLİĞE ÇAĞRI

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık ve beraberindeki hayvan hakları savunucuları barınakta incelemelerde bulundu. Çıtırık, Mersin Valisi Atilla Toros'a seslenerek Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara hakkında idari soruşturma açılmasını istedi.

Çıtırık, barınaktaki fiziki koşulların hem hayvan refahına hem de yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu öne sürerek, hayvanların "kızgın kayalar ve kavurucu güneş altında yaşam mücadelesi verdiğini" söyledi. Yaklaşık 600 hayvana yalnızca bir personelin bakmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Çıtırık, yetkilileri alanda inceleme yapmaya davet etti.