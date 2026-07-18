Aydın'ın Didim ilçesinde hayvan hakları savunucusu olduğunu belirten İbrahim Kaya, Didim Belediyesi Hayvan Barınağı ve ilgili kamu görevlileri hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaya, belediyeye ait hayvan mezarlığında gömülü halde bulduğu iki köpeğin çip bilgilerini sorguladığında, hayvanlardan birinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın PETVET sisteminde hâlâ "yaşıyor" olarak kayıtlı olduğunu, diğerine ait çip kaydının ise sistemde bulunmadığını iddia etti.

"ÇİP KAYITLARI İLE MEZARLIKTAKİ BULGULAR ÇELİŞİYOR”

Şikâyet dilekçesine göre Kaya, 9 Temmuz'da Didim Belediyesi Hayvan Mezarlığı'nda yaptığı incelemede siyah poşetlere sarılı şekilde gömülen iki köpeğe ulaştı.

Köpeklerin üzerinde bulunan mikroçipleri okutan Kaya, numaraları sistem üzerinden sorguladığını ve kayıtlarla sahadaki durumun birbirini doğrulamadığını öne sürdü.

Dilekçede, çip numaralarından birine ait köpeğin PETVET sisteminde "yaşıyor" olarak kayıtlı olduğu, diğer çip numarasına ilişkin ise herhangi bir kayıt bulunmadığı iddia edildi.

"USULSÜZ ÖDEME VE KAMU ZARARI” İDDİASI

Suç duyurusunda, belediyelerin kısırlaştırma işlemleri için bakanlık tarafından sağlanan destek ödemelerine de dikkat çekildi.

Dilekçede, ölü olduğu öne sürülen hayvanların sistemde canlı gösterilmesi veya ölüm kayıtlarının işlenmemesi nedeniyle kamu zararının oluşmuş olabileceği iddia edilerek, kayıtların ayrıntılı biçimde incelenmesi istendi.

Başvuruda ayrıca, PETVET sistemine gerçeğe aykırı veri girildiği, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve bilişim sistemine gerçeğe aykırı veri işlenmesi suçlarının oluşmuş olabileceği öne sürüldü.

İfade tutanağında Kaya, hayvanların poşetler içerisinde gömüldüğünü, mezarlık alanında çevre ve halk sağlığını koruyacak gerekli önlemlerin bulunmadığını ileri sürdü.

Mevzuata uygun gömü işlemi yerine poşetlerle yapılan gömünün çevre mevzuatına aykırılık oluşturduğunu iddia eden Kaya, konuyla ilgili video ve fotoğraf kayıtlarını savcılığa sunmaya hazır olduğunu beyan etti.

SORUŞTURMA TALEBİ

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede; hayvanlar üzerinde gerekmesi hâlinde nekropsi yapılması, çip kayıtlarının incelenmesi, PETVET sistemi ile belediye kayıtlarının karşılaştırılması, olası kamu zararının araştırılması ve sorumlular hakkında etkin soruşturma yürütülmesi talep edildi.