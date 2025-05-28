Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, elde ettikleri başarı ve transfer ihtimalleri üzerine açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan milli futbolcu "Beşinci yıldızı taktık. Türkiye'nin en büyük kulübü ve ilk beş yıldız takan takımıyız. Her sene performans olarak üstüne koyuyorum ama bu sezon özelinde istediğim hedefe gelemedim. Daha çok gol atmam gerekiyordu ama ne yazık ki bazen olmuyor. Buna da şükür." dedi.

Osimhen'in bu sezon takıma verdiği katkıdan da söz eden Barış Alper Yılmaz "Osimhen'in hiçbir egosu yok. Çok temiz bir insan ve çok iyi bir oyuncu. Sahada çok iyi anlaşıyoruz onunla. Sadece onunla değil, Morata ve Icardi ile de iyi anlaşıyoruz. Yunus da öyle, ben Osimhen'e asist yaptım evet ama Yunus da çok katkı yaptı ona. Gönül isterdi ki kalsın, ben kalmasını çok isterim ama kararı kendisi verecek. İstanbul çok güzel, çok sevdi burayı. Umarım bir kapı olur onun için burası." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Yılmaz hakkında çıkan Avrupa iddialarıyla ilgili ise "Avrupa'da oynamak çok istiyorum. Bu haberlerin çıkması da kulübümle alakalı, kulübüme de çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde bugün buradayız. Galatasaray'ın yeri bende çok ayrı. Bu haberler çıkıyorsa Galatasaray sayesinde çıkıyor. Gönül ister ki kulübüm de onay verir, her şey iyi gider, Avrupa'da oynamak çok isterim." diye konuştu.