Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, kulübün resmi YouTube Katıl kanalında yayınlanan özel programda taraftarların merak ettiği soruları yanıtladı.

Barış Alper Yılmaz gelecek sezon için çıtayı oldukça yukarı koyan milli futbolcu, kaybettikleri Türkiye Kupası'na hala üzüldüğünü belirterek "Seneye bütün kupalara talibiz. Türkiye Kupası... En üzüldüğüm maçlardan biriydi. Kupa'ya elendik, ne demek ya Kupa'dan eleniyoruz! Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi, Lig, Kupa; tüm kupalara talibiz. Başka düşüncemiz olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde daha üste çıkmak için mücadele edeceğiz. Son 16 bize yetmemeli. Daha da üstüne çıkacağız inşallah."



Rizesporlu eski bir futbolcu olarak Fenerbahçe-Rizespor maçında yaşadığı komik bir anısını paylaşan Barış Alper "Fenerbahçe-Rizespor maçında Rizespor gol attığında oradaki tanımadığım birinin üzerine zıpladım, adam şok oldu. Sonrasında gelip benimle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi, bende tabii 'çekiniriz abi' dedim. O sırada bana 'Sen benim üzerime zıplamıştın' dedi." anısı ile izleyenleri gülümsetti.

OLAY FERRARI SÖZLERİ

Başarılı futbolcunun teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı 'Ferrari' diyaloğu dikkat çekti. Cristiano Ronaldo gibi vücut geliştiren ve baklavaları ile gündem olan Barış Alper Yılmaz "Bazen Ferrari'nin üstü kapalı olur ya; hocam söylemişti, 'Üstünü çıkarma.' diye ama çıkarayım istedim. Çalışarak yapılmış bir şey bu, bu işin sırrı çalışmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.