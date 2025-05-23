Üç sezondur yükselen formuyla Galatasaray’ın şampiyonluklarında önemli rol oynayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin listesine girmişti. Yıldız futbolcu için resmi teklif yapan ilk takım West Ham United oldu. Galatasaray yönetimiyle temas kuran İngilizler, “25 milyon Euro’yu ödemeye hazırız” mesajı gönderdi. Ancak bu rakam sarı-kırmızılı kulübü tatmin etmedi, hemen “Ret” yanıtı verildi.

YÖNETİMİN ELİ GÜÇLÜ

Bu gelişme üzerine acil toplantı yapan yönetim, Barış için istediği bonservis bedelini de belirledi. West Ham United’ın 35 milyon Euro’ya çıkması halinde yıldız oyuncunun ayrılığına onay verilmesi bekleniyor. Napoli’nin de peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcunun, “Önceliğim kulübümün menfaatleri” demesi Galatasaray yönetiminin pazarlıklarda elini güçlendiriyor.