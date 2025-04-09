Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktığı kupa maçının ardından açıklanan PFDK kararları da tansiyonu yükseltti. Kadıköy'de oynanan olaylı derbinin ardından verilen cezalar ve maçla ilgili ortaya çıkan hakem raporları Türkiye'nin gündemine oturdu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın aldığı 1 maçlık ceza camianın tepkisini çekerken, Mourinho'nun fiziksel temasının 3 maçın altında kalması büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Türk futbolundaki haftanın gündemini Sözcü Dijital Spor Müdürü Ümit Genç, Youtube programında masaya yatırdı.

🎙️Ümit Genç: ''Görmediğin bir şeyi görmüş gibi yazmak bir insana iftira atmaktır. Türkiye'de bir çok insan görmediği şeyleri yazmaya çok meraklı, herkesin de böyle yapmasını bekliyorlar. Barış Alper için o raporu yazan hakem arkadaş... Bu el kol hareketlerini nerede görmüştür veya neresinden uydurmuştur. Bu çok büyük bir ahlaksızlıktır.''

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🎙️Ümit Genç: ''Fenerbahçe 26 puan toplamış ligin ikinci yarısı, Galatasaray 21. Giderek daralan bir makas var. O makasın ucu 8. haftanın sonunda kapanacak mı kapanmayacak mı? İşte burası çok büyük bir muallak. Son 30 sezona bakarsak kapanmıyor. Fenerbahçe'yi yıpratan şey her hafta kırılma maçı oynaması.''

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🎙️Ümit Genç: ''Yüksel Yıldırım'ın 'Ali Koç' söylemi... Bu çok tehlikeli bir söylem. Bizim ülkemizin huzuru bir şampiyonluğa mı bağlı? Çok huzurlu bir ülke miyiz de bir takım şampiyon olamadığında huzursuz olalım? Zaten huzursuzluklarımız belli, bunu futbol üzerinden okumaya kalkmasın kimse. Bu kavgalar Fenerbahçe-Galatasaray yarışmadan önce de veriliyordu. ''