Galatasaray’da Barış Alper’in geleceği merak edilirlen menajeri Tuncay Maldan’dan açıklamalar geldi. Beyaz Futbol'a açıklamalarda bulunan Maldan, “Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir.” İfadelerini kullandı. Maldan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ÇIKAN RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL

"NEOM'dan ilgi olduğunu yönetimden duydum. Yaklaşık 1 aylık bir süreç bu. O arada Barış, iki tane çok iyi maç oynadı. Görüşmeler ondan sonra devam etti. Çıkan afaki rakamlar doğru değil. Mantık dışı rakamlar. İki kulüp anlaşmadan oyuncunun şartları, menajerlik anlaşmalarının yapılma şansı var mı!"

BARIŞ’IN MAAŞI 2 MİLYON EURO

"Kulüpler görüşmeden biz şartları konuşacak boyuta gelmedik. Kulüpler arasında oldu. Biz temmuz ayında sözleşme yapmadık. Biz sadece Erden Ağabey döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. Avrupa Şampiyonası sonrası gelen teklifler vardı. Temmuz ayında falan iki kere sözleşme yenileme, zam olmadı. Geçtiğimiz sezon başında, Avrupa Şampiyonası sonrası şartların düzeltilmesi talebi oldu. Biz onu oturduk konuştuk. O dönem gelen teklifleri Barış Alper hemen reddetti. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzeltme oldu. Barış'ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon Euro! Belki 2.2 milyon Euro..."

DEVRE ARASI TEKLİFLER GELDİ

“Daha konuşma yapmadık rakamlarda. İyileşme yapılacağı söylendi ama rakamlar söylenmedi. Devre arası teklifler geldi. Barış 'Şampiyonluk yolundayız, gitmeyelim' dedi. Biz yönetimle görüştük, yönetimden 'kolaylık sağlarız' sözü geldi. Abdullah Ağabey değil, kalabalıktı ve öyle konuşuldu."

REKOR FİYAT OLACAK

"Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak. "Barış Alper'in alacağı para belli değil. Daha o boyuta gelmedik. Şu an konuşulan çoğu şey yalan öyle söyleyeyim."

MORALİ ÇOK BOZUK

"Barış'ı tanıyanlar ne kadar karakterli olduğunu bilir. Arkadaşlarına saygısızlığı olmaz. Antrenmana çıkmama nedeni şu; bu transfer süreciyle ilgili diyorlar ama bu transfer süreci yaklaşık 1 ay. Barış bu süreçte 2 tane çok iyi maç oynadı. Bu sürecin uzaması, netleşmemesi Barış'ı moral ve mental olarak düşürdü. Barış takım içinde, personeller tarafından sevilen biri. Çok da duygusal tarafı var. Bu da onu mental olarak düşürdü. Morali bozuk. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi. Okan Hoca'dan izin istedi. Süreci dinlenerek geçirdi."