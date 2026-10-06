Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın bu sezonki performansı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipte önemli hücum oyuncularından biri olan Barış Alper, geride kalan maçlarda skor katkısı sağlayamadı.

BU SEZON GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla bu sezon 6 Süper Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. Ancak milli futbolcu, çıktığı 7 karşılaşmada ne gol ne de asist üretebildi.

MİLLİ TAKIMDA DA ELEŞTİRİ ALDI

Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmalardaki performansıyla da eleştirildi. Milli futbolcu, hem kulüp hem de milli takımda bu sezon beklenen skor katkısını henüz veremedi.

SON KEZ 2023-24 SEZONUNDA YAŞAMIŞTI

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray kariyerinde sezonun ilk bölümünü gol ve asist yapamadan geçirdiği son dönem 2023-24 sezonu olmuştu. O sezon da ilk 19 haftada skor katkısı veremeyen milli futbolcu, ilk asistini 20. haftada Kayserispor karşılaşmasında yapmıştı.

Barış Alper Yılmaz, 2023-24 sezonunda ilk golünü ise 23. haftada Gaziantep FK karşısında atmıştı. Bu sezon da gol ve asist üretemeyen milli futbolcu, Galatasaray'da 2 sezon sonra ilk kez benzer bir tabloyu yaşamış oldu.

ZORLU FİKSTÜR

Galatasaray, cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile mücadele edecek. Zorlu fikstür öncesinde Barış Alper Yılmaz'ın performansı da dikkatle takip ediliyor.