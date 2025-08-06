Galatasaray’ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz’a Avrupa’dan talipler artıyor. Son olarak Premier Lig'den bir kulübün, 24 yaşındaki milli futbolcu için 30 milyon euro garanti + 5 milyon euro bonus içeren bir transfer teklifi sunduğu iddia edildi. Teklifin içeriğinde performansa dayalı maddeler ve başarıya endeksli bonuslar da yer alıyor.

GALATASARAY’IN BEKLENTİSİ: 40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper’i 2021 yılında Keçiörengücü’nden 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Oyuncunun hem sol hem sağ kanatta hem de forvette görev alabilmesi, onu transfer piyasasında daha da cazip hale getirdi. Yönetim, bu çok yönlü profili ve yükselen performansı dikkate alarak Barış Alper için minimum 40 milyon euro bonservis talep ediyor.

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için yakın zamanda resmi teklif gelmesi bekleniyor. Oyuncunun İngiltere'de forma giyme hayali olduğu da biliniyor. Bu hayal doğrultusunda kulübe cazip bir teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.