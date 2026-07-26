Galatasaray forması giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılıların transfer gündemindeki Can Uzun hakkında konuştu. 26 yaşındaki futbolcu, gurbetçi 10 numara hakkında “Keşke benim elimde olsa, ben gelmesini isterim” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARA GÖSTERMEK İSTEDİM”

TRT Spor’a özel açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz’ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

“Mutlu ve gururluyum. Normalde futbolcular sadece futbola odaklıdır ve zamanlarının olmadığını söylerler. Ben insanlara üniversiteyi de göstermek istedim. İkisinin beraber gidebildiğini gösterdim.

“BU SENE ZOR OLACAK”

Kamp güzel geçiyor. Bu sene lig zor olacak. Çalışmalarımızı da buna göre ayarlıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Kazasız, belasız, sakatlıksız olarak en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Uzun bir maraton olacak ve biz gayet iyiyiz.

“OKAN BURUK SAYESİNDE”

Kazandığım başarıların hepsi Okan Buruk sayesinde gerçekleşti. Üzerimde gerçekten çok büyük bir emeği var. Ona teşekkür etmek istiyorum. Her oyuncuya dokunabiliyor ve onunla çalıştığımız için çok mutluyuz.”