Galatasaray’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, kadrodaki bazı oyuncuların geleceği de gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetim, gelecek tekliflere göre kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanırken, Barış Alper Yılmaz’ın durumu da merak konusu oldu.

Geçtiğimiz sezon milli futbolcuyu kadroda tutmak isteyen Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz’ın maaşında önemli bir iyileştirmeye gitmişti. Milli oyuncunun geleceğiyle ilgili bu sezon da benzer bir süreç yaşanıyor.

İKİ PREMIER LİG EKİBİ DEVREDE

Fanatik’in haberine göre Barış Alper Yılmaz için İngiltere Premier Lig ekipleri Everton ve Tottenham harekete geçti. İki kulübün de milli futbolcu için Galatasaray ile temasa geçtiği ve sözlü tekliflerin 40 milyon Euro seviyesine yaklaştığı belirtildi.

BARIŞ ALPER KARARINI VERMEDİ

Galatasaray’ın hücum hattındaki önemli isimlerden biri olan Barış Alper Yılmaz’ın ise kariyerine ilişkin henüz kesin bir karar vermediği aktarıldı. Milli futbolcunun transfer konusunda kararsız olduğu ve önümüzdeki 10 günlük süreçte gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi.

GALATASARAY’IN TUTMAK İSTEDİĞİ BELİRTİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, yüksek bonservis bedeline rağmen Barış Alper Yılmaz’ı takımda tutmak istediği ifade edildi. Ancak Premier Lig ekiplerinden gelebilecek tekliflerin transfer sürecinin seyrini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.