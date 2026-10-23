Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile adı aşk iddialarına karışan model İrem Haznedar, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Siyah, sırt dekolteli elbisesiyle art arda poz veren modelin paylaşımları, takipçilerinin karşısına çıktı. SIRT DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ İrem Haznedar, uzun ve siyah elbisesiyle kamera karşısına geçti. Saçlarını geriye doğru toplayan model, farklı açılardan verdiği pozları sosyal medya hesabından yayımladı. Haznedar'ın sırt dekoltesini öne çıkaran kareleri, paylaşımları arasında yer aldı. BARIŞ ALPER YILMAZ İLE AŞK İDDİASI İrem Haznedar'ın adı bir süredir Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile anılıyor. İkilinin aşk yaşadığı öne sürülse de ilişkinin başlangıcına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Barış Alper Yılmaz ve İrem Haznedar, haklarında ortaya atılan aşk iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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