Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, önceki akşam İstanbul Bebek'teki bir otelde menajeriyle eğlendi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, futbolcuya ilerleyen saatlerde sarışın bir kadın eşlik etti.

Çıkışta ise Yılmaz kapıda gazetecilerin olduğu haberini alınca panik yaptı hemen kız arkadaşının yanından ayrıldı, 25 milyon TL değerindeki lüks otomobiline tek başına binip gitti.

Sarışın kadın ise bir süre otelin önünde bekledi. Daha sonra Bebek'te bir süre yürüdükten sonra kendi otomobiliyle oradan ayrıldı.