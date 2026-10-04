Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk maçlarında etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya ile oynadığı maçlarda da etkisiz kalan Barış Alper, Belçika maçında yedek kulübesinde sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
MORALİ DİBE VURDU
İtalya maçında cezalı olduğu için A Milli Takım kampından ayrılan Barış Alper Yılmaz'ın morali dibe vurdu.
ÖZEL İZİN VERİLDİ
Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk, moralinin bozulduğunu gördüğü öğrencisine özel izin verdi. Barış Alper, birkaç gün dinlendikten sonra tekrar Kemerburgaz'ın yolunu tutacak.