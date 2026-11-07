Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların son golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz'ın gol sonrası yaptığı hareket oldukça konuşuldu. Milli futbolcu, golün ardından koşarken zıpladı ve iki kolunu yanlara doğru salladı. Bu kutlama, Amedspor'un Nijeryalı santrforu Gift Orban'a yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Orban, Lucas Torreira'nın sakatlık yaşadığı bir pozisyonda Uruguaylı futbolcunun yerde kalmasını eleştirmiş ve benzer hareketlerde bulunmuştu.

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