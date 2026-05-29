ABD ve İran'ın 60 günlük ateşkes uzatımı üzerinde taslak anlaşmaya varması piyasaları hareketlendirdi. Altın ve gümüş fiyatları gelen haberlerle yükselişe geçti.

Ons altın dün sert kayıplar vererek 4 bin 365 dolara geriledikten sonra, ABD tarafında açıklanan verilerin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün 4 bin 521 dolara yükseldi. Bugün sabah seansında 08.38'de 4 bin 504 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise, ons altında görülen yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün 6 bin 670 liraya yükseldi. Sabah seansında 08.41'de 6 bin 645 lirada bulunuyor.

Dolar endeksi yeni günde kazançlarının bir kısmını sildi. Dolar endeksi bugün sabah seansında 99,06 puan seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları dün ABD'den gelen verilerin etkisiyle 90,81 dolara geriledi. Petrol fiyatları bugün sabah seansında 08.38'de 91,85 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER TRUMP'A ÇEVRİLDİ

ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasına yönelik haberlerin ardından altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcılar anlaşma ihtimalini ve diğer yandan da ABD tarafındaki faiz politikalarına yönelik endişeleri yakından izliyor.

Piyasalarda şimdi gözler, yalnızca Trump'ın imzasının kaldığı ifade edilen anlaşmanın resmen sonuçlanıp sonuçlanmayacağına çevrildi.

ABD ile İran'ın perşembe günü ateşkesi uzatma ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi taşımacılığı üzerindeki kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaşmaya vardığı dünya basınına yansımıştı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump henüz onay vermedi ve İran devlet medyası anlaşmanın kesinleşmediğini duyurdu.

DÜN ABD VERİLERİ İZLENDİ

Dün ABD tarafında FED'in enflasyon göstergesi olarak nitelendirdiği, kişisel tüketim harcamaları verisi takip edildi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ilk çeyreğinde öncü tahminlerde olduğu gibi yüzde 4,5 artış kaydedildi.

Öte yandan ABD'de büyüme rakamları takip edildi. ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı. Geçen ay yayımlanan öncü veride ABD ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğü öngörülmüştü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.