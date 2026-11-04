Barış Anneleri, “Çerçeve yasa kapsamında somut adımlar atılması” talebiyle Ankara'ya gelerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, görüşmenin ardından Meclis'in sözün ötesine geçerek aktif sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

TBMM'nin Dikmen kapısında yapılan basın açıklamasında Barış Anneleri adına Müzeyyen Bütün Kürtçe, Zeynep Calıhan ise Türkçe konuştu. Calıhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kendisini Türk annesi olarak tanıtan ve iki çocuğunun partinin gençlik çalışmalarında yer aldığını söyleyen Calıhan, barış istediklerini belirterek, “Artık bu Türkiye toprakları kana doymuştur. O topraklara fidan ekilmesi lazım, mezar değil. Biz mezar istemiyoruz” dedi. Calıhan, Türk kadınlarına da birlikte barış için çalışma çağrısı yaptı.

TALEPLERİNİ DOĞRUDAN İLETTİLER

Basın açıklamasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Doğan, annelerin siyasi parti temsilcileri ve Kurtulmuş ile görüşmelerinde sürecin somut ve olumlu adımlarla hız kazanması talebini ilettiklerini anlattı.

Doğan'ın aktardığına göre görüşmelerde, Öcalan'ın statüsüne ve çerçeve yasanın yürürlüğüne ilişkin belirsizliklerin giderilmesi, geri dönüşlerin başlayabilmesi, haksız ve hukuksuz olduğunu belirttiği tutuklulukların sona ermesi talepleri gündeme geldi. Ağır hasta mahpusların durumunun da konuşulduğunu belirten Doğan, 4 Kasım'ın Kobani davasıyla ilgili sürecin 10. yılı olduğunu ifade ederek tutukluluklara tepki gösterdi.

Annelerin 27 ayrı Barış Anneleri Meclisi organizasyonunun kararıyla Ankara'ya geldiğini söyleyen Doğan, DEM Parti olarak bu süreçte kolaylaştırıcılık yaptıklarını belirtti. Annelerin kendi kararları doğrultusunda taleplerini doğrudan muhataplarına ilettiklerini vurguladı.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin anneleri ilgi ve siyasi nezaketle ağırladığını aktaran Doğan, taleplerin takipçisi olmaya çalışacaklarını söyledi. Doğan, “Her biri evlat acısı yaşamış, ağır bedeller ödemiş anneler. Bu sesi duymak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SÖZÜN ÖTESİNE GEÇEN” BİR SÜREÇ

Kurtulmuş'un somut adım atılacağına ilişkin bir mesaj verip vermediği sorulan Doğan, TBMM Başkanı'nın barış konusundaki kararlılığı ve siyaset kurumunun üstlenmesi gereken sorumluluğu yinelediğini aktardı.

Bundan sonrasının atılacak adımlarla ölçülebileceğini belirten Doğan, “Yalnızca çünkü sözün yetmediğini anneler de ifade ettiler. Sözün ötesine geçen, Meclis’in aktif sorumluluk alması gereken bir sürecin içindeyiz” dedi.