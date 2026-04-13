Ünlü oyuncu Barış Arduç, bu kez oyunculuğuyla değil, spor başarısıyla gündemde. Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 - IBJJF Jiu-Jitsu Championship'te önemli bir başarıya imza attı. Başarılı oyuncu, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ Uluslararası arenada tatami üzerinde güçlü rakiplerle mücadele eden Arduç, performansıyla dikkat çekti. Arduç düzenlenen madalya töreninde altın madalyayı boynuna taktı ve tüm dünya şampiyonlarının yaptığı altın madalya pozunu verdi.

