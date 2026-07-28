Oyuncu Barış Arduç'un yatırımlarını yurt dışına taşıdığı iddia edildi. Kızı Jan Asya'nın geleceği için harekete geçen Arduç'un, Paris'ten 500 bin Euro değerinde 1+1 daire satın aldığı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun, aldığı evi kiraya vererek değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

KIZI İÇİN YATIRIM ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre; gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Barış Arduç, bu kez tercihini Fransa'dan yana kullandı. Gupse Özay ile evli olan oyuncunun, 4 yaşındaki kızı Jan Asya'nın geleceği için yurt dışında yatırım yaptığı ifade edildi.

Daha önce "Kızımın gözünde parlarsam bana yeter" sözleriyle dikkat çeken Arduç'un, ailesi için uzun vadeli planlar yaptığı aktarıldı.

PARİS'TEN 500 BİN EURO'YA DAİRE İDDİASI

Arduç'un, Fransa'nın başkenti Paris'te 500 bin Euro değerinde 1+1 daire satın aldığı iddia edildi. İzmir'de de bir yazlığı bulunan oyuncunun, Paris'teki evini internet üzerinden kiraya vererek değerlendirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

ÜNLÜLERİN PARİS TERCİHİ

Paris, son yıllarda Türk ünlülerin de yatırım için ilgi gösterdiği şehirlerden biri haline geldi. Daha önce Tuba Büyüküstün, Kıvanç Tatlıtuğ ve Okan Bayülgen'in de Fransa'nın başkentinde ev sahibi olduğu gündeme gelmişti.

Barış Arduç'un Paris yatırımı iddiası, hem gayrimenkul tercihleri hem de kızı Jan Asya'nın geleceğine yönelik planlarıyla gündeme geldi.