'Rüzgara Bırak' filminin ardından 'Aşkı Hatırla' dizisinde de yeniden partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahneleri gündem oldu.

İkilinin dün yayınlanan dizideki sevişme sahneleri Twitter'de en çok konuşulan konular arasına girdi.

Oyuncu Gupse Özay'la evli olan Barış Arduç için "Eşi olsam kriz çıkarmıştım" yorumları yapıldı.

Hande Erçel içinse büyük bir iddia ortaya atıldı.

Üç yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in yakın zamanda Sabancı ailesine gelin gideceği konuşuluyordu. Ancak bu cesur sahneler sonrası, aile üyelerinin rahatsız olduğu ve Erçel'e evlilik konusunda "veto koyduğu" iddia edildi.

Bu arada önceki akşam gerçekleşen dizinin galasında Barış Arduç'un Hande Erçel'e mesafeli tavırları ve Gupse Özay'ın yer almaması dikkat çekti.