'Rüzgara Bırak' filminde ilk kez beraber rol alan Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu çok beğenilmişti.
Yeni bir proje için el sıkışan Erçel ve Arduç'un 'Aşkı Hatırla' dizisi dün yayınlandı.
İkilinin dizideki sevişme sahneleri Twitter'de en çok konuşulan konular arasına girdi.
Bu arada dün gece gerçekleşen dizinin galasında Barış Arduç'un Hande Erçel'e mesafeli tavırları dikkat çekti. Akıllara Arduç'un eşi Gupse Özay geldi.
Geçen günlerde Barış Arduç'un Babalar Günü'nü kutlamayan Gupse Özay'ın galada yer almaması dikkat çekti.