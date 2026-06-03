2024 yılında Türkiye İşçi Partisi'ndeki Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği görevlerinden istifa eden Barış Atay, gözlerden uzak şekilde yaşamaya başlamıştı.





Siyaseti bırakmasa da eskisi kadar siyasi tartışmalara dahil olmayan Atay, oyuncu Ecem Özkaya ile İsviçre'nin Zürih kentindeki Metallica konserini birlikte izledi.





AŞK HABERLERİ CEVAPSIZ KALMIŞTI



İddiaya göre ikili, İsviçre Zürih’teki konseri birlikte izledi. Benzer kareler paylaşmaları ve birbirlerinin gönderilerini beğenmeleri dedikoduları güçlendirdi. İkiliden konuyla ilgili daha açıklama gelmedi.





