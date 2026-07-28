İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, Fatih'te 11 Temmuz'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı ile 22 Temmuz'da Kağıthane Nurtepe'de örgüt liderinin doğum günü gerekçesiyle yol kesilip pankart açılması eylemlerine karışan şüpheliler hedef alındı.

İSİMLERİ VE ÖRGÜT BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

İstanbul genelinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 'Barış Boyun' ve 'Gündoğmuş' suç örgütleri mensubu olduğu değerlendirilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan Barış Boyun grubunda yer alan kişilerin Abdullah D., Cafer Ç., Ozan Y., Viktor Bekir Mehmet Ö., Mücahit Emre A., Yakup G. ve Özcan G. olduğu belirlendi. Gündoğmuş grubundan ise Mehmet B., Eren T., Enes K., Cemal İ. ile suça sürüklenen çocuklar Gürkan Taha S., Aslan D. ve Gökmen Miraç K. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.